Півгодинна поломка Facebook обійшлася компанії в $500 тисяч
11:32, 23 червня 2014Світ
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Поломка соціальної мережі Facebook, яка 19 червня пішла в оффлайн по всьому світу на 30 хвилин, обійшлася компанії в $500 тис. збитків.
фото REUTERS
До такого висновку прийшли аналітики Forbes, які підрахували збитки компанії, грунтуючись на даних про виторг Facebook за I квартал цього року, який склав $2,5 млрд, передає ТСН.ua.
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Враховуючи загальний фінансовий стан компанії, яка лише за минулий рік витратила $20 млрд на придбання стартапів, такий збій, швидше за все, не відібється на її капіталах.
Сам збій 19 числа став першою поломкою соціальної мережі у цьому році, раніше Facebook вишов на 3 години в оффлайн в 2013 році. Сама компанія не повідомила подробиць про збій, пославшись на технічні проблеми.
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