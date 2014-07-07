Повені на кордоні Бразилії і Аргентини: 20 тисяч постраждалих
04:24, 07 липня 2014Світ
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Число постраждалих від сильних повеней в прикордонних районах між Бразилією і Аргентиною перевищило 20 тисяч осіб
REUTERS
Про це повідомила служба цивільної оборони бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул, пише РИА Новости.
За інформацією каналу Globovision, дві людини загинули в муніципіях Арройо-ду-Тигрі і Жакутинга, ще один пропав безвісти. На території всього штату оголошено надзвичайний стан, водна стихія торкнулася 78 муніципій.
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Сильніше за інших постраждали міста Ітаки на кордоні з Аргентиною, де свої будинки покинули понад 9 тисяч осіб, і Уругуайана (майже 6 тисяч осіб).
Між тим, бразильські синоптики прогнозують подальше погіршення ситуації і продовження опадів, а також обіцяють зниження температури до 6 градусів за Цельсієм.
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