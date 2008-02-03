”Для боротьби з піратами ВМФ Росії повинен перебувати по всьому Світовому океану”

Дедалі частіші піратські напади на російські судна підтверджують необхідність присутності в Світовому океані бойових кораблів ВМФ Росії. Про це заявив у неділю помічник головкому ВМФ, капітан першого рангу Ігор Дигало, коментуючи інформацію про захоплення біля берегів Сомалі буксира "Світцер Корсаков" з чотирма росіянами на борту.

"Факти піратських нападів на російські і іноземні судна підтверджують правильність курсу військового керівництва РФ і головного штабу ВМФ на відновлення присутності російських бойових кораблів у всіх регіонах Світового океану, особливо в районах інтенсивного рибальства і судноплавства".

Нагадаємо, що 1 лютого в Аденській затоці біля берегів Сомалі піратами був захоплений російський буксир "Світцер Корсаков", який ішов за маршрутом Санкт-Петербург - Сінгапур - Сахалін для роботи на шельфовому проекті "Сахалін-2". На борту судна двоє англійців і четверо росіян.

Компанія-судновласник вже розпочала через посередника переговори з піратами.

Росія інформувала про інцидент кораблі НАТО.

Лента.ру