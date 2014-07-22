Путін не побачив військової загрози територіальній цілісності Росії

Прямої військової загрози суверенітету та територіальній цілісності РФ наразі немає, заявив президент Росії Володимир Путін, передає РИА Новости.

«Зрозуміло, прямої військової загрози суверенітету або цілісності нашої країни, звичайно, немає, гарантія того, перш за все, стратегічний баланс сил у світі», - сказав Путін на засіданні Радбезу РФ у вівторок.

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Він заявив, що Росія зі свого боку «суворо дотримується норми міжнародного права, своїх зобов'язань перед партнерами та розраховує, що інші країни, об'єднання, військово-політичні альянси щодо Росії будуть діяти так само».