У Путіна кажуть, що РФ зацікавлена в територіальній цілісності України

"Хотілося б вірити, що ні (не станеться розкол країни на східну і західну). Звичайно, в даному випадку ми, ще раз повторюю, зацікавлені в збереженні територіальної і політичної цілісності України як держави", - сказав Пєсков в інтерв'ю радіостанції Комерсант ФМ, повідомляє РИА Новости.

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Він не зміг відповісти, як можуть розвиватися події в Києві. "Просто повертаючись до того, що я сказав вище: ми хочемо бачити єдину, процвітаючу Україну", - пояснив прес-секретар.

Що стосується зростання націоналістичних настроїв в сусідній Україні, то, за словами Пєскова, це не може не турбувати. "Це дуже турбує. Русофобія, тим більше, що ретельно культивується і ззовні, і зсередини України, цими самими ультраправими, причому вони використовують як посланців навіть релігійних діячів, священиків, взагалі ні в які ворота не лізе. Тобто це дійсно викликає дуже серйозну стурбованість", - зазначив прес-секретар.

При цьому він додав, що співпраця та відносини між двома країнами не припиняються, "вони ж не застигли, процес йде за всім, власне, азимутах".

"На порядку денному і газова тема, і тема продовження фінансової допомоги, подальшого кредитування і так далі. Дуже активні обміни контактами на самих рівнях відбуваються, тому нічого не зупиняється", - повідомив Пєсков.

Він підкреслив, що керівництво РФ хотіло б бачити Україну процвітаючою, стабільної, демократичної, багатою і дуже близькою і духовно, і економічно, і інвестиційно. "Ось це те, що дуже хотілося б бачити. Звичайно, з занепокоєнням керівництво Росії спостерігає за тим, що відбувається на Україні. Ми бажаємо нашим українським колегам та партнерам якомога швидше врегулювати ситуацію, яку зараз ми спостерігаємо в країні", - сказав прес-секретар.