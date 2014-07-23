У Магадані 2 літаки змило в річку

Рекордну кількість опадів у Магаданську область приніс сильний циклон. За вчорашній день і ніч на 23 липня в Магадані випало 175 мм опадів, що становить 3 місячних норми і є рекордом за всю історію метеоспостережень, повідомили в прес-службі уряду регіону. У річках області зафіксований різкий підйом води.