У Магадані 2 літаки змило в річку
16:40, 23 липня 2014Світ
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Потужні зливи, які обрушились на Магадан, змили в річку з постаментів 2 реактивних літаки, встановлені в якості пам'ятників в музеї військової техніки.
фото foto.rg.ru
Рекордну кількість опадів у Магаданську область приніс сильний циклон. За вчорашній день і ніч на 23 липня в Магадані випало 175 мм опадів, що становить 3 місячних норми і є рекордом за всю історію метеоспостережень, повідомили в прес-службі уряду регіону. У річках області зафіксований різкий підйом води.
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