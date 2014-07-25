Алжирський пасажирський літак, що розбився в Малі, міг впасти через піщану бурю

Загинули всі, хто був на борту: 110 пасажирів та 6 членів екіпажу. Серед жертв катастрофи міг бути й українець, йдеться у сюжеті ТСН.

Пасажирський літак Алжирських Авіаліній раптово зник з радарів під час польоту над пустелею Сахара над територією Малі за годину до його часу прибуття в Алжир. Зниклий рейс шукали кілька годин, після чого знайшли уламки на півночі країни, де перед тим вирувала піщана буря.

Читайте такожЗниклий алжирський літак розбився, серед пасажирів - росіяни, французи і німці"Літак попросив змінити маршрут через погану погоду. Це може бути причиною. Зараз можуть бути й інші гіпотези, пов'язані з іншими умовами, але ми не можемо в цей час ризикувати припущеннями...", - сказав представник армії Буркіна-Фасо.

Екіпаж був іспанським - Алжирські Авіалінії зафрахтували лайнер в іспанської компанії SwiftAir. Попередня версія трагедії - метеорологічна, адже перед тим, як зв"язок із бортом зник, пілоти просили у диспетчерів змінити курс через бурю.

В Іспанії та Франції уже відкрито кризові прес-центри із гарячими лініями. Серед загиблих – 51 француз, а також громадяни Буркіна-Фасо, Лівану, Алжиру, Канади, Німеччини, Люксембургу, Бельгії, Швейцарії, Малі, Камеруну, Єгипту, Нігерії, Румунії. Є інформація, що на борту був і один українець. Її наразі з'ясовують вітчизняні дипломати.