У секторі Газа оголосили тимчасове перемир'я

08:50, 26 липня 2014
Світ
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Ізраїльська армія попередила, що вживатиме заходів, якщо ХАМАС спробує використати перемир'я для нападів на військових або мирних ізраїльтян.

REUTERS

У секторі Газа в суботу вранці набуло чинності 12-годинне гуманітарне перемир'я. Пропозицію про тимчасове припинення вогню підтримав і палестинський рух ХАМАС, що контролює сектор Газа.

"Із 08:00 до 20:00 у секторі Газа буде діяти режим гуманітарного перемир'я", - йдеться в заяві прес-служби Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє ИТАР-ТАСС.

При цьому ізраїльська армія попередила, що вживатиме заходів, якщо ХАМАС спробує використати перемир'я для нападів на військових або мирних ізраїльтян.

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Представники армії також заявили, що залишають за собою право протягом усього терміну перемир'я продовжувати пошук підземних тунелів, які використовуються ХАМАС.

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