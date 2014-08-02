У Німеччині зіткнулися потяги - постраждали 45 осіб
Товарний потяг врізався у пасажирський поїзд
У Німеччині в результаті зіткнення пасажирського і вантажного потягів поблизу залізничного вокзалу міста Мангейм (федеральна земля Баден-Вюртемберг) постраждали 45 осіб.
Як повідомив представник місцевої пожежно-рятувальної служби, 18 людей доставлені в лікарні, п'ятеро з них перебувають у вкрай важкому стані, передає ИТАР-ТАСС.
Товарний потяг врізався у пасажирський поїзд на роз'їзді залізничного перегону поблизу вокзалу вчора близько 21 години за місцевим часом, в результаті чого з рейок зійшли декілька вагонів обох поїздів.
В даний час фахівці з'ясовують причини події.
Поїзд Eurocity з 250 пасажирами прямував з австрійського міста Грац в німецький Саарбрюккен. Товарний склад компанії ERS Railways (штаб-квартира в Нідерландах) слідував за маршрутом Дуйсбург - Шопрон (Угорщина).
Вокзал Мангейма залишається закритим.