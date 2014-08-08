Після нових обстрілів Ізраїль відмовився від переговорів про мир з ХАМАС

Він повідомив, що перед тим, як поновилися бойові дії, Ізраїль повідомив єгипетських посередників про готовність пролонгувати триденне припинення вогню, яке завершилося в п'ятницю вранці, повідомляє РИА Новости.

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«Ізраїль поставив до відома Єгипет про те, що він готовий продовжити припинення вогню ще на 72 години перед тим, як (правлячий в секторі Газа руху) ХАМАС цим вранці зірвав перемир'я. Під вогнем Ізраїль не буде вести переговори, а буде діяти для захисту своїх громадян, вживаючи всіх можливих заходів, щоб не нашкодити мирним жителям Гази», - сказав Гендельман.

Відмову від продовження перемир'я палестинці пояснили пробуксовкою переговорів у Каїрі і зажадали перші гарантії виконання своїх вимог, головні з яких пов'язані зі зняттям обмежень на повідомлення сектора Гази з зовнішнім світом, аж до будівництва власного морського порту.

З ранку бойовики випустили понад 30 ракет по півдню Ізраїлю, де отримали поранення двоє людей. Ізраїльські війська відновили удари по сектору Газа. Там вже убита дитина і поранені ще щонайменше п'ять осіб. Бойові дії в анклаві йдуть вже рівно місяць, забравши за цей час життя майже 1,9 тисячі осіб з палестинського боку і 67 - з ізраїльської.