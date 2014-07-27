ХАМАС погодився на нове перемир'я з Ізраїлем - ЗМІ

Напередодні військово-політичний кабінет Ізраїлю на прохання ООН продовжила до кінця неділі «гуманітарну паузу», що почалася з ранку суботи. Угруповання сектора Гази на чолі з ХАМАС не давали згоди на пролонгацію затишшя, вимагаючи виведення ізраїльських військ з території анклаву. У неділю вранці Ізраїль відновив операцію через тривалі обстрілу території Ізраїлю палестинськими угрупуваннями, передає РИА Новости.

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«У відповідь на втручання ООН, приймаючи до уваги положення нашого народу і свято Ураза-байрам, фракції опору вирішили схвалити 24-годинну гуманітарну паузу, яка розпочнеться о 14.00 в неділю», - заявив Самі Абу Зурі агентство.

Ізраїль на початку липня почав в палестинському анклаві операцію «Непорушна скеля», мета якої була позначена як припинення ракетних обстрілів і підрив військового потенціалу ХАМАС. Дії Тель-Авіва до 17 липня зводилися до дистанційних ударів з повітря і моря, рейдів спецназу. Однак потім ізраїльська армія почала наземне вторгнення в сектор Гази, основним його завданням військові назвали знищення тунелів, проритих палестинськими бойовиками під кордоном.