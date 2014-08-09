США розпочали другий авіаобстріл бойовиків в Іраку

10:14, 09 серпня 2014
Світ
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Президент США Барак Обама дав добро на застосування військових літаків в Іраку.

REUTERS

США розпочали другий точковий авіаобстріл позицій бойовиків «Ісламської держави» на півночі Іраку.

За повідомленням Пентагону, обстріл включає безпілотні удари з чотирьох літаків по конвойних і мінометних позиціях ісламістів поблизу міста Ірбіль. Йдеться про ті ж самі позиції, що і під час першого обстрілу, повідомляє "Радио Свобода".

У Пентагоні заявляють про знищення самохідної артилерійської частини, яка використовувалася для обстрілу курдських сил безпеки в Ірбілі, де базується американський персонал.

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Президент США Барак Обама дав добро на застосування військових літаків в Іраку для захисту американських солдатів і дипломатів у Ірбілі та запобігання «потенційного акту геноциду» проти релігійної меншини.

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Наразі літаки США скидають гуманітарну допомогу для представників релігійної течії єзидів, тисячі з яких змушені були тікати у гори після того, як ісламісти захопили місто Сінджан.

Упродовж останнього часу десятки тисяч християн та єзидів змушені були покинути свої будинків через захоплення бойовиками «Ісламської держави» територій на півночі Іраку.

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