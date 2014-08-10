Ердоган лідирує на президентських виборах у Туреччині після опрацювання 98% бюлетенів



Офіційно переможець буде оголошений після розгляду всіх можливих апеляцій, передає РІА «Новости».

Після підрахунку 98% бюлетенів Ердоган набирає 19,8 млн голосів (52,2%). За Екмеледдіна Іхсаноглу проголосували 14,7 млн виборців (38,7%). Селяхаттін Демірташ набрав 3,5 млн голосів (9,1%).

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Ердоган набрав понад 50% голосів виборців у 51 провінції. Іхсаноглу і Демірташ домоглися такого результату в 11 і 9 провінціях, відповідно.

У Туреччині закінчилися перші в історії прямі вибори президента. З 1923 року і до теперішнього часу главу Турецької республіки обирав парламент. Явка склала 69%. Всього проголосували 38,7 мільйона чоловік з 52,9 мільйона виборців на 165 тисяч дільницях.

Для перемоги один з кандидатів має набрати абсолютну більшість голосів (50% плюс один голос). В іншому випадку 24 серпня буде проведено другий тур.