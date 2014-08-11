На президентських виборах в Туреччині перемогу здобув прем'єр Ердоган

03:00, 11 серпня 2014
Світ
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Реджеп Таїп Ердоган, який з 2003 року був прем'єр-міністром Туреччини, переміг на перших загальнонаціональних президентських виборах у цій країні.

REUTERS

Про це повідомив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, передає "Радіо Свобода"

На своїй сторінці у Twitter Боздаг написав, що Ердоган переміг у першому турі. 

В адміністрації Ердогана підтвердили інформацію міністра юстиції. 

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За інформацією виборчої комісії Туреччини, з 98% порахованих бюлетенів, за Реджепа Таїпа Ердогана проголосували 52,2% виборців.

Варто зазначити, що для перемоги у першому турі на президентських виборах у Туреччині кандидат має набрати понад 50%. 

Реджеп Таїп Ердоган, представник ісламістської партії "Справедливість і розвиток", був прем'єр-міністром Туреччини упродовж 11 років. 

За словами Ердогана, у разі перемоги він хоче змінити Конституцію Туреччини, надавши президенту великих повноважень. 

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