На президентських виборах в Туреччині перемогу здобув прем'єр Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган, який з 2003 року був прем'єр-міністром Туреччини, переміг на перших загальнонаціональних президентських виборах у цій країні.
Про це повідомив міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг, передає "Радіо Свобода".
На своїй сторінці у Twitter Боздаг написав, що Ердоган переміг у першому турі.
В адміністрації Ердогана підтвердили інформацію міністра юстиції.
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За інформацією виборчої комісії Туреччини, з 98% порахованих бюлетенів, за Реджепа Таїпа Ердогана проголосували 52,2% виборців.
Варто зазначити, що для перемоги у першому турі на президентських виборах у Туреччині кандидат має набрати понад 50%.
Реджеп Таїп Ердоган, представник ісламістської партії "Справедливість і розвиток", був прем'єр-міністром Туреччини упродовж 11 років.
За словами Ердогана, у разі перемоги він хоче змінити Конституцію Туреччини, надавши президенту великих повноважень.