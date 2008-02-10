Кількість загиблих під час вибуху в Іраку зросла до 33
20:08, 10 лютого 2008Світ
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Автомобіль підірвав терорист-смертник
Кількість загиблих в результаті вибуху бомби в іракському Багдаді зросла до 33, постраждали 35, повідомляє Reuters
Як повідомили військові джерела США, теракт вчинено на ринку, неподалік блокпоста іракської армії, розташованого на північ від Багдада. За попередньою версією, автомобіль підірвав терорист-смертник.
І сьогодні ж з неоголошеним раніше візитом для переговорів з іракським керівництвом і зустрічей з американськими військовим командуванням до Багдада прибув міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.
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