Кількість загиблих під час вибуху в Іраку зросла до 33

Кількість загиблих в результаті вибуху бомби в іракському Багдаді зросла до 33, постраждали 35, повідомляє Reuters

Як повідомили військові джерела США, теракт вчинено на ринку, неподалік блокпоста іракської армії, розташованого на північ від Багдада. За попередньою версією, автомобіль підірвав терорист-смертник.

І сьогодні ж з неоголошеним раніше візитом для переговорів з іракським керівництвом і зустрічей з американськими військовим командуванням до Багдада прибув міністр оборони США Роберт ГЕЙТС.