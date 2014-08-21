ВПС США завдали шість авіаударів по позиціях ісламістів в Іраку

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Центральне командування США.

Унаслідок ударів винищувачів і штурмовиків знищені або пошкоджені чотири транспортні засоби, а також численні місця зберігання саморобних вибухових пристроїв.

За даними командування, всі американські винищувачі успішно залишили зону обстрілу. На день раніше США повідомили про завдання 14 авіаударів по бойовиках в Іраку.

Читайте такожВ Іраку ісламісти відрубали голову американському журналістуЗа даними командування, з 8 серпня США здійснили 90 авіаударів по позиціях ІД, 57 з них були завдані в районі Мосула. Спочатку було заявлено про захист курдів-єзидів, які сховалися на горі Синджар, від геноциду з боку сунітських бойовиків. Друга заявлена мета операції - захист міста Ербіль і тамтешнього американського консульства.

На початку червня через активізацію угруповання ІД в Іраку зросла загроза безпеки. Бойовики ІД, що воювали до останнього часу в Сирії, очолили наступ на північні і західні райони Іраку. До них приєдналися суніти, військові з армії Саддама Хусейна і дрібні терористичні угруповання. В кінці червня ІД оголосила про створення «ісламського халіфату» на підконтрольних їй територіях в Іраку і Сирії.