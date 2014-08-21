Олланд: санкції проти Росії не заважають передачі ”Містралів”

Про це він сказав в інтерв`ю Le Monde, переклад якого наводить Інопреса.

У світлі того, що відбувається в Україні, проти Росії було прийнято три пакети санкцій, проте президент РФ Володимир Путін не змінив свою політику, зазначає видання. У цьому контексті, вважає Олланд, ”необхідні твердість і діалог”.

”Твердість, тому що Європа не може прийняти перегляд територіальної цілісності країни, не може миритися з поставками зброї і закриттям кордонів. Санкції були необхідні, і якщо змін не буде, потрібні будуть нові заходи”, - сказав президент Франції.

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”Проте водночас необхідно вести діалог, - наголосив Олланд. - Я продемонстрував це, організувавши першу зустріч Володимира Путіна і Петра Порошенка 6 червня в Нормандії. І ми досягли точки, в якій знову стало можна говорити про зустріч на рівні глав держав України, Росії, Франції і Німеччини для пошуку виходу з кризи. Це передбачає припинення поставок зброї, припинення вогню, встановлення контролю над кордоном і політичний діалог. Ангела Меркель вирушить до України у суботу, 23 серпня. 12 серпня ми з нею говорили, і я висловив думку: якщо вихід з кризи не буде знайдено найближчим часом, це дуже дорого обійдеться росіянам як в економічному, так і в політичному плані”.

Разом з тим він зазначив, що ”санкції мають свою ціну - як для тих, хто їх запроваджує, так і для тих, проти кого вони вжиті”. ”Для Європи це вибір, який вона робить незважаючи на негативні економічні наслідки цієї ситуації. Це ще один привід шукати рішення, які ґрунтуються на дотриманні суверенітету України”, - сказав президент Франції.

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Восени цього року Франція передасть Росії перший із замовлених кораблів класу ”Містраль”. На запитання про плани Парижу щодо другого корабля, який повинен бути готовий у 2015 році, Олланд відповів: ”На сьогодні рівень санкцій не перешкоджає його поставкам. Рішення про це приймають європейці, а не Франція. У разі посилення напруженості і неможливості знайти вихід нам доведеться переглянути рішення. Але поки що про це не йдеться. Нагадаю вам, що контракт було підписано у 2011 році і він викликав тоді суперечки”.

Що стосується можливості поставки ще двох ”Містралів”, переговори з російською стороною поки що не ведуться, зазначає Le Monde.

Як повідомляв УНІАН, контракт вартістю 1,2 млрд євро на будівництво двох французьких вертольотоносців для ВМФ Росії було підписано в червні 2011 року. Очікується, що перший корабель ”Владивосток” надійде на озброєння російського флоту в 2014 році, другий - ”Севастополь” - у 2015 році.

Французька влада неодноразово заявляла, що має намір виконувати контракти з РФ щодо «Містралів».

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19 серпня директор Департаменту політики і комунікації МЗС України Євген Перебийніс заявив, що в Україні стурбовані рішенням Франції про передачу військових авіаносців стратегічного призначення “Містраль” Російській Федерації, яке все ще залишається в силі.

За його словами, в МЗС переконані, що, враховуючи поточний зовнішньополітичний контекст, передача Росії могутньої наступальної зброї, якими є універсальні десантні кораблі типу “Містраль”, може мати в майбутньому негативні наслідки для безпеки і стабільності в Європі.

“Як свідчать події, пов`язані з російською окупацією Криму, а також російсько-грузинським конфліктом 2008 року, навіть короткочасне посилення російської збройної присутності в басейні Чорного моря може поставити всі країни регіону у вкрай уразливе становище перед можливими актами збройної агресії з боку Російської Федерації”, - зазначив Перебийніс.

За його словами, було б вкрай недалекоглядно в сьогоднішніх умовах ігнорувати ці уроки. “Поява у розпорядженні Росії нових десантних кораблів типу “Містраль” кардинально змінить баланс сил у Чорноморському басейні, змусить країни регіону вживати заходів, спрямованих на запобігання і нейтралізацію нових загроз. Це може не тільки різко посилити напруженість у регіоні, а й спровокувати нову гонку морських озброєнь і негативно позначитися на атмосфері конструктивної співпраці, яка відбувалася в басейні Чорного моря упродовж багатьох років”, - сказав Перебийніс.

В МЗС України сподіваються, що Франція прислухається до аргументів України та інших держав і зробить кроки, спрямовані на недопущення поставок Росії кораблів класу “Містраль”.