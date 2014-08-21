Меркель: Німеччина не буде відправляти солдатів в Україну

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, виступаючи в четвер, 21 серпня, на передвиборчому заході в місті Грімма у зв'язку з майбутніми виборами в ландтаг Саксонії, повідомляє Deutsche Welle.

Федеральний канцлер зазначила, що Німеччина має намір дати шанс дипломатії.

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Ангела Меркель також повідомила, що Німеччина не буде направляти солдатів і для участі у військових операціях в Іраку.

У той же час вона зазначила, що федеральний уряд розглядає можливість відправки в Ірак військових інструкторів.