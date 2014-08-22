NASA відмовиться від російських "Союзів"

Це робиться для того, щоб уникнути залежності від російських "Союзів", повідомила на своєму інтернет-сайті газета The Washington Post, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожУ США успішно запустили ракету "Антарес", створену за участю України

"Як очікується, у найближчі тижні NASA оголосить про довгоочікуване рішення: укладення багатомільярдного контракту на будівництво американського космічного корабля, який дозволить вдихнути нові сили вкосмічну програму США, яка останнім часом зазнає труднощів", - йдеться в матеріалі. "Замість того щоб платити по $70 млн за місце в "Союзі", даний контракт дозволить США вперше за роки відправляти астронавтів у космос з американської території", - пише видання.

За даними The Washington Post, основних претендентів на укладення контракту троє - "це 2 відносних новачка в космічній галузі, компанії SpaceX і Sierra Nevada, а також ветеран - концерн Boeing. "У той час як SpaceX і Boeing створюють капсули для доставки астронавтів на орбіту, третій претендент - Sierra Nevada - розробляє, можливо, найбільш цікаву пропозицію. Це космічний літак, який виглядає як мініатюрна версія космічного шатла і може бути використаний для злетів і приземлень на злітно-посадкові смуги", - йдеться в матеріалі.

Підкреслюється, що "спочатку запуск першого екіпажу в рамках даного проекту намічався до 2015 року", однак "з-за проблем з бюджетом його довелося перенести на 2017 рік". "NASA очікує, що новий корабель буде здійснювати в середньому 2 подорожі до МКС в рік", - уточнюється в статті.

Газета не вказує джерел, з яких вона почерпнула дану інформацію. При цьому в матеріалі наголошується, що в програмі візьме участь фірма Blue Origin, яка належить власникові The Washington Post Джеффрі Безосу.