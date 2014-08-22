NASA відмовиться від російських "Союзів"

09:29, 22 серпня 2014
Світ
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NASA найближчим часом може оголосити про укладення нового контракту з однією з американських фірм на будівництво корабля для доставки астронавтів на борт Міжнародної космічної станції (МКС).

NASA найдет замену российским

Це робиться для того, щоб уникнути залежності від російських "Союзів", повідомила на своєму інтернет-сайті газета The Washington Post, передає ІТАР-ТАСС.

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"Як очікується, у найближчі тижні NASA оголосить про довгоочікуване рішення: укладення багатомільярдного контракту на будівництво американського космічного корабля, який дозволить вдихнути нові сили вкосмічну програму США, яка останнім часом зазнає труднощів", - йдеться в матеріалі. "Замість того щоб платити по $70 млн за місце в "Союзі", даний контракт дозволить США вперше за роки відправляти астронавтів у космос з американської території", - пише видання.

За даними The Washington Post, основних претендентів на укладення контракту троє - "це 2 відносних новачка в космічній галузі, компанії SpaceX і Sierra Nevada, а також ветеран - концерн Boeing. "У той час як SpaceX і Boeing створюють капсули для доставки астронавтів на орбіту, третій претендент - Sierra Nevada - розробляє, можливо, найбільш цікаву пропозицію. Це космічний літак, який виглядає як мініатюрна версія космічного шатла і може бути використаний для злетів і приземлень на злітно-посадкові смуги", - йдеться в матеріалі.

Підкреслюється, що "спочатку запуск першого екіпажу в рамках даного проекту намічався до 2015 року", однак "з-за проблем з бюджетом його довелося перенести на 2017 рік". "NASA очікує, що новий корабель буде здійснювати в середньому 2 подорожі до МКС в рік", - уточнюється в статті.

Газета не вказує джерел, з яких вона почерпнула дану інформацію. При цьому в матеріалі наголошується, що в програмі візьме участь фірма Blue Origin, яка належить власникові The Washington Post Джеффрі Безосу.

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