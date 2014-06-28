NASA почало випробування "літаючої тарілки" для польотів на Марс

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) в суботу почало перші в історії випробування "Аеродинамічного надувного сповільнювача надзвукової швидкості", покликаного допомогти здійснити посадку на Марсі, передає ИТАР-ТАСС.

Запуск апарату відбувся о 11:47 за часом Західного узбережжя США (22:47 мск) на ракетному полігоні ВПС США на острові Кауаї (штат Гаваї).

Літальний апарат, що нагадує "літаючу тарілку", оснащений реактивними двигунами, надувним сповільнювачем і парашутом, повинен набрати таку ж швидкість, а потім здійснити гальмування і посадку, як це зробив би корабель при польоті на Марс.

Читайте такожCuriosity сфотографував на Марсі загадкове світло – ЗМІ"Тарілка" почала підйом на повітряній кулі на висоту 36,5 км, де за командою увімкнуться ракетні двигуни, після чого апарат підніметься ще вище - на висоту 55 км. Швидкість апарату повинна у 3,5 разу перевищити швидкість звуку, після цього почнеться зниження з використанням надувного гальмівного пристрою і парашуту. Опуститься апарат на поверхню Тихого океану, де його будуть чекати американські військові кораблі.

"Якщо наша "тарілка" набере необхідну швидкість і успішно завершить місію на поверхні океану, це буде великий день", - зазначили кор. ИТАР-ТАСС у Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадині (штат Каліфорнія).