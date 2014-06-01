NASA готується до випробувань парашута для подальшого використання на Марсі

Вже кілька десятиліть роботизовані спускові апарати і марсоходи "приземлялися" на марсіанський ґрунт, використовуючи традиційні парашути. Але тепер, коли йдеться про доставку на Червону планету експедиції, у складі якої будуть астронавти, спусковий апарат повинен бути набагато надійнішим. Це непросто, оскільки атмосфера Марса значно менш щільна, ніж земна.

Дослідний спуск марсіанського парашута вирішено провести в гарну погоду з великої висоти, щоб імітувати розріджену марсіанську атмосферу і досягти надзвукових швидкостей при падінні. На апараті встановлять відеокамери, які будуть знімати весь політ і транслювати його в інтернеті.

Інженери попереджають, що, швидше за все, перша спроба виявиться невдалою.

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"Посадка завжди була однією з найбільших технологічних проблем для здійснення марсіанської місії", - цитує AP професора Американського університету космічної політики Говарда Маккерді.

Надзвуковий парашут, розроблений NASA, має 110 футів (33,5 метра) в діаметрі. Він такий великий, що його не вдається випробувати в існуючих аеродинамічних трубах.

Для того щоб підняти апарат, що спускається на задану висоту - 36,6 кілометра, - буде використовуватися величезна повітряна куля, заповнена гелієм, повідомляє сайт аерокосмічного агентства NASA.