Великобританія підвищила рівень терористичної загрози в країні

Про це повідомила міністр внутрішніх справ країни Тереза Мей, передають РІА Новини.

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"Серйозний" рівень означає, що терористичний акт дуже ймовірний, однак даних, що свідчать про його неминучість, немає.

Всього існує 5 рівнів терористичної загрози: критичний (очікується неминучий теракт), серйозний (теракт дуже ймовірний), істотний (теракт в значній мірі можливий), помірний (теракт можливий, але малоймовірний), та низький (теракт малоймовірний). Рівень загрози визначає Єдиний центр аналізу терористичної діяльності.

"Підвищення рівня загрози пов'язане з розвитком ситуації в Сирії та Іраку, де терористичні угруповання планують теракти проти Заходу. Деякі з змов передбачають участь бойовиків-іноземців, які вирушили туди з Великобританії і Європи, щоб взяти участь в конфліктах", - пояснила Тереза Мей рішення Лондона.

"Ми у Великобританії стоїмо перед обличчям реальної і серйозної загрози міжнародного тероризму. Я закликаю громадян проявляти пильність і повідомляти поліцію про будь-які підозрілі дії", - додала міністр.