МЗС Туреччини викликав дипломата США після інформації про шпигунство
15:03, 01 вересня 2014Світ
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Міністерство закордонних справ (МЗС) Туреччини викликало тимчасового повіреного у справах посольства США Джесса Бейлі для дачі роз'яснень інформації, що з'явилася в ЗМІ про стеження за Туреччиною з боку США і Британії.
REUTERS
Про це повідомив офіційний представник МЗС Бюлент Аринч, виступаючи перед журналістами, передає ІТАР-ТАСС.
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За його словами, "в МЗС для роз'яснень був викликаний тимчасовий повірений у справах посольства США" Джесс Бейлі. Бюлент Аринч також нагадав, що після скандалу навколо прослуховування ряду турецьких посольств розвідслужбою Німеччини Анкара почала контакти з Берліном.
"Були проведені переговори з німецькими розвідслужбами, а також між МВС наших країн. Ймовірно, пізніше ми детально розповімо про це", - повідомив він.
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