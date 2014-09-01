МЗС Туреччини викликав дипломата США після інформації про шпигунство

Про це повідомив офіційний представник МЗС Бюлент Аринч, виступаючи перед журналістами, передає ІТАР-ТАСС.

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За його словами, "в МЗС для роз'яснень був викликаний тимчасовий повірений у справах посольства США" Джесс Бейлі. Бюлент Аринч також нагадав, що після скандалу навколо прослуховування ряду турецьких посольств розвідслужбою Німеччини Анкара почала контакти з Берліном.

"Були проведені переговори з німецькими розвідслужбами, а також між МВС наших країн. Ймовірно, пізніше ми детально розповімо про це", - повідомив він.