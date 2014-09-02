Бійцям АТО в Маріуполі відправлене підкріплення - РНБО
00:33, 02 вересня 2014Світ
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Підрозділам ЗСУ на південному сході України відправлене підсилення, щоб стримати ймовірний удар російських військ
Бійцям АТО в Маріуполі відправлене підкріплення / фото пресс-службы Минобороны
Про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко в ефірі "Свободи слова", передає Еспресо.TV.
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"Туди (у напрямку Маріуполя, - Ред.) швидко були переорієнтовані ЗСУ, туди були відправлені підсилюючі підрозділи. Зокрема, у Маріуполі створено форпост, який дуже сильно укріплений і інженерними спорудами, і мінними загородженнями. Саме на південному напрямку ми очікували, і зараз очікується і вже є сили для стримування найбільш потужного удару", - зазначив Лисенко.
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