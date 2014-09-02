Кемерон пообіцяв Росії запустити "маховик санкцій"

Про це заявив британський прем'єр Девід Кемерон, повідомляє Гордон.иа з посиланням на The Telegraph .

"Ми повинні подати сигнал, не чекаючи, коли ще більше росіян з'явиться на українській землі, що нам доведеться йти на поступки. Ми запустимо маховик (санкцій), і Росія буде постійно страждати від зростаючої економічної ізоляції", - підкреслив прем'єр Великобританії.

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Кемерон додав, що не згоден з тим, що обмежувальні заходи Євросоюзу і США не справляють на РФ ніякого ефекту.

"Капітал йде з Росії, банкам не вистачає фінансів, російський фондовий ринок і рубль значно подешевшали", - підкреслив він.

Кемерон зазначив, що рішення щодо нового пакету санкцій проти РФ буде прийнято протягом тижня.

Британський прем'єр також заявляв, що Росія намагається змусити Україну відмовитися від свого демократичного вибору під дулом автомата".