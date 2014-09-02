У Челябінську охорона Путіна пошкодила руку дівчині-інваліду

Про це повідомляє Ura.ru з посиланням на повідомлення дівчини інваліда I групи Дінари Мухатдинової.

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Як пояснив нашому кореспонденту її батько Габидулла Мухатдинов, президенту вони хотіли передати пакет документів.

«Відповідно до статті 33 Конституції громадяни мають право особисто звернутися у державні органи, а стало бути, і до президента, спочатку від місць, призначених для інвалідів, ми хотіли пройти уздовж бар'єра, але охорона перегородила нам дорогу. Тоді в перерві між боротьби наших борців і японців ми спробували пройти, але нас знову перехопили. Коляска мало не провалилася, у Динари досі болить вивернута рука" - пояснив батько дівчини Габидулла Мухатдинов.

Після цього, за словами батька дівчини, їх доставили в поліцію, де вони провели більше трьох годин. Спроба несанкціонованого прориву до Путіна, за спостереженням Габидуллы Мухатдинова, змусила правоохоронців порядком рознервувався. «Один майор навіть обізвав мене „чортом“», - цитує видання слова батька дівчини.