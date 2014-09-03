В Росії почали друкувати шкільні щоденники з Гітлером

Про це повідомляє єкатеринбурзьке видання е1.ru.

У "шапці" над розграфленою частиною щоденника розміщена інформація про різних людей, чиї імена увійшли в історію, в тому числі Адольфа Гітлера, чий портрет розміщений просто над колонкою "Підпис вчителя".

"Адольф Гітлер (1889-1945), - говориться в пояснювальній довідці, - основоположник націонал-соціалізму, засновник тоталітарної диктатури Третього рейху, вождь (фюрер) націонал-соціалістичної німецької робітничої партії, рейхсканцлер Німеччини (1934-1945). Головний ініціатор Другої світової війни, з його ім'ям пов'язані численні злочини нацистського режиму проти людства - громадян Німеччини та окупованих нею територій, включаючи Голокост".

Читайте такожПутін процитував Геббельса і сказав, що методи нацистів працюють і через 70 роківЩоденник російського школяра, формат А5, 48 аркушів, видрукуваний у філії "Смоленський поліграфічний комбінат".

"Ми друкуємо те, що дає видавництво, згідно з договором. Навіть якщо нам це не подобається. У даному випадку замовник - видавництво "Вища школа"", - пояснили на підприємстві.

У видавництві отримати відповідь на питання про те, навіщо Гітлер з'явився в щоденнику російського школяра, поки не вдалося. Якщо вірити рекламному слогану, це підприємство видає кожну третю книгу в Росії, пише видання.

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