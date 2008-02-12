Ющенко і Путін доручили готувати Декларацію про стратегічне партнерство

Президенти України Віктор ЮЩЕНКО і Росії Володимир ПУТІН доручили міністерствам закордонних справ двох держав підготувати Декларацію про стратегічне партнерство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО сьогодні на спільній з В.ПУТІНИМ прес-конференції в Москві.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що вже найближчим часом цей документ має бути підготовлений і покладений на стіл двох президентів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна вважає стратегічними взаємини з Росією, і готова розвивати їх і надалі.

«Я дуже радий, що сьогодні перед нами ясний план розвитку наших відносин на 2008 рік», - сказав Президент України.

У свою чергу, В.ПУТІН підкреслив, що Україна і Росія є найбільшими партнерами. «Я вважаю, що ми повинні робити все, щоб це партнерство носило стратегічний характер і сприяло зростанню добробуту наших громадян», - сказав В.ПУТІН.

У ході прес-конференції президенти високо оцінили результати сьогоднішнього засідання міждержавної комісії, відзначивши її високе значення для подальшого розвитку українсько-російських відносин.