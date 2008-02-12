Путін погодився взяти участь у саміті НАТО
22:07, 12 лютого 2008Світ
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Про це повідомив прес-секретар блоку
Президент РФ Володимир Путін погодився взяти участь в саміті НАТО в квітні 2008 р. "Ми одержали підтвердження того, що він буде на саміті", - повідомив прес-секретар блоку Джеймс Аппатурай, передає Reuters.
Саміт НАТО відбудеться 2-4 квітня ц.р. в Бухаресті. Якщо В.Путін буде присутній на ньому, це буде перший випадок участі російського президента в саміті блоку з 2002 р. За словами Дж.Аппатурая, НАТО і Росія мають багато тем для обговорення. Саміт, вважає прес-секретар голови НАТО, допоможе роз`яснити деякі моменти з питань, в яких існують розбіжності.
Оскільки на початку квітня інавгурація нового президента Росії ще не відбудеться, В.Путін на час саміту ще залишатиметься головою держави.
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