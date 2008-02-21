У Белграді вже постраждали 75 людей, побили російських журналістів

У зіткненнях на вулицях Белграда, в яких брали участь протестуючі проти незалежності Косово, постраждало 60 демонстрантів і 15 поліцейських, повідомляє Центральна міська станція швидкої допомоги.

За повідомленням місцевих інформаційних агентств, групи сербських демонстрантів, що брали участь у мітингу "Косово - це Сербія", почали бити вітрини магазинів і виносити звідти товари. Групи хуліганів громлять автобусні зупинки і сміттєві контейнери.

За повідомленням штабу цивільної оборони Белграда, в ході протестного мітингу і демонстрації сербів пошкоджено не менш як вісім автобусів місцевої транспортної компанії.

Як передає РІА Новости, мітинг сербів проти одностороннього проголошення незалежності Косово почався в Белграді о 18.00 (за київським часом). Потім частина учасників акції попрямувала на урочистий молебень в храм Святого Сави, інша, найбільш радикальна частина демонстрантів, відправилася громити посольства країн, що підтримують незалежність Косово.

На даний момент з`явилися повідомлення про атаки на диппредставництва Великої Британії, Німеччини, Хорватії, Туреччини, Бельгії, Боснії і Герцеговини. Також демонстранти закидали каменями ресторан "Макдональдз" і офіси деяких європейських банків.

У будівлі Посольства США було підпалено декілька поверхів.

Учасники безпорядків у Белграді побили російських журналістів - знімальну групу телеканалу Russia Today.

Як повідомив продюсер Андрій ФЕДОРОВ, що подзвонив до Москви з Белграда, "на нас напала група штурмовиків - мені завдали сильного удару по голові, а оператора Андрія ПАВЛОВА сильно били і потягнули його в натовп. Зараз поліція блокувала весь квартал, поставила декілька кілець заслонів, застосувала сльозогінний газ".