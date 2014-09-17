Обама заявив про відмову від військової операції в Іраку

Про це з посиланням на Associated Press повідомляє Лента.ру.

«Американські війська, які присутні в Іраку, не мають і не матимуть бойових завдань», - заявив Обама, виступаючи перед військовослужбовцями в місті Тампа.

Читайте такожІракські курди отримали нову партію французької зброїУ вівторок, 16 вересня, голова Комітету начальників штабів ВС США генерал Мартін Демпсі допустив можливість залучення американських військових радників до військової операції в Іраку. Демпсі заявив, що готовий обговорити цю пропозицію з президентом США.

Читайте такожСША можуть використати війська в Іраку і Сирії для боротьби з "Ісламською державою"Раніше Обама вже позначав свою позицію з приводу боротьби з терористичним угрупуванням «Ісламська держава в Іраку. 11 вересня глава Білого Дому повідомив, що США не будуть вводити війська в Ірак. За його словами, для боротьби з бойовиками будуть задіяні американські ВПС.

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«Ісламська держава» зараз контролює кілька провінцій в Сирії та Іраку і веде війну проти урядових військ, так і проти інших формувань збройної опозиції. На хвилі успіхів влітку бойовики оголосили про створення «Ісламського халіфату» на зайнятих територіях.