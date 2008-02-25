Польський прем`єр погодився на розміщення в країні ПРО США

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск підтримує розміщення на території країни елементів системи протиракетної оборони (ПРО) США, якщо Вашингтон надасть їй допомогу в модернізації збройних сил. Про це польський керівник заявив в ефірі польського телебачення, передає Associated Press.

"Якщо протиракетний щит стане додатковим етапом загальної модернізації збройних сил Польщі, так що ми зможемо відчувати себе в безпеці, моя відповідь - так", - заявив Д.Туск на запитання про своє відношення до розміщення ПРО.

Напередодні з аналогічною заявою виступив міністр оборони Польщі Богдан Кліч.

1 лютого ц.р. Польща і Сполучені Штати досягли принципової згоди щодо планів Вашингтона по розміщенню на польській території елементів американської системи протиракетної оборони. Глава польського МЗС Радослав Сікорський за підсумками переговорів з американською стороною у Вашингтоні повідомив, що задоволений підсумками консультацій. За його словами, Сполучені Штати взяли до уваги побоювання Варшави щодо гарантій безпеки Польщі у зв`язку з розміщенням ПРО.

В рамках проекту по створенню протиракетного щита в Східній Європі США мають намір побудувати станцію радіолокації в Чехії, на території військового полігону Брди недалеко від Праги, а також розмістити 10 ракет-перехоплювачів на території Польщі. Білий дім запевняє, що ці заходи необхідні для захисту Європи від можливих ракетних атак з боку так званих "держав-ізгоїв", зокрема Ірану і Північної Кореї. Проти цих планів виступає Москва, хоча міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевнив, що Росія не чинитиме тиск на Польщу або інші країни з питання розміщення елементів ПРО в Східній Європі. За його словами, Росія лише хоче, щоб її позиція з цього питання були почуті міжнародними партнерами.

РБК