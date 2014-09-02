У Росії вимагають заблокувати сайт Ходорковського через заклик протестувати проти війни - ЗМІ

У Росії вимагають заблокувати сайт Ходорковського "за екстремізм".

Член вищої ради партії ЛДПР і депутат Держдуми Михайло Дегтярьов направив запит в Роскомнадзор з проханням вивчити публікації екс-глави компанії ЮКОС Михайла Ходорковського на його офіційному сайті (khodorkovsky.ru) і «вжити заходів щодо блокування доступу до цього сайту з території Росії», повідомляють "Известия".

В одній з останніх публікацій, на думку парламентарія, опальний екс-олігарх, який обіцяв після амністії не займатися політикою, допустив «заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку».

Читайте такожХодорковський закликає росіян вийти на вулицю з протестом проти війни РФ з Україною

«У даній статті Ходорковський, не наводячи ніяких доказів, констатує доконаний факт початку війни між Росією і Україною. За словами Ходорковського, з Росії на Україну направляються солдати і військова техніка. У зв'язку з цим Михайло Ходорковський заявляє про необхідність проведення акцій протесту - «пригрозити страйком», - йдеться у зверненні парламентарія. - Видається, що він планує своїми закликами спровокувати в Росії події, схожі на протистояння на київському майдані».