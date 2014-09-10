В Омську при транспортуванні перекинувся танк

«Прибулими співробітниками Державтоінспекції попередньо встановлено, що водій автомобіля "КРАЗ-6446", чоловік 1964 року народження, рухався по вулиці Леонова в напрямку Черлакського тракту. В районі перетину вулиць Леонова і 1-а Комсомольська він не забезпечив безпеку перевезення негабаритного вантажу - танка, та допустив його падіння в правий по ходу руху кювет», - цитує повідомлення ГУ МВС "Лента.ру". Звідки і куди перевозили танк не повідомляється.

Постраждалих немає. В даний час проводиться перевірка.

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Це не перша пригода на російських дорогах за участю танків. У липні 2013 року під час транспортування танк впав на дорогу в Казані, аналогічний випадок стався у вересні 2010 року в Підмосков'ї.

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Часті події з танками в Нижньому Тагілі, де розташований «Уралвагонзавод». В лютому 2014 року там автомобіль ВАЗ-2112 зіткнувся з танком на перехресті. А в січні 2013 року танк на великий швидкості переїхав дорогу перед автомобілістами.