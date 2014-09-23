Pink Floyd вперше за 20 років випустить новий альбом

Альбом вийде 10 листопада, повідомляє компанія Warner Music Russia.

"The Endless River почався з музики, яка була записана під час роботи над альбомом 1993-го року "Division Bell". Ми відслухали близько 20 годин записаного матеріалу і вибрали те, що ми хотіли б використовувати в рамках нової платівки", - прокоментував вихід альбому Девід Гілмор.

За його словами, робота над альбомом тривала весь останній рік.

"Ми додавали нові частини, перезаписували ті, що залишилися, і переробляли їх в умовах сучасних технологій, щоб вийшов справжній альбом Pink Floyd XXI століття. Після смерті Річарда [клавішника групи Річарда Райта - ред.] нам здалося правильним доопрацювати ці треки і випустити їх як повноцінний альбом", - сказав Гілмор.

Читайте такожУ Чернігові виступатимуть Андрій Макаревич і соліст "Uriah Heep""The Endless River" - майже повністю інструментальний альбом, за винятком пісні "Louder Than Words", слова до якої написала дружина Девіда Гілмора Поллі Семсон. Це буде перший студійний альбом легендарної групи за 20 років.

Концепція обкладинки, в якій чоловік стернує на човні у хмарній річці, була розроблена 18-річним Ахмедом Емадом Елдіном з Єгипту. Зображення було дороблено британським дизайн-агентством Stylorouge. У Лондоні обкладинка представлена у вигляді восьмиметрового куба, встановленого в Саут-Банку.