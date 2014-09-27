У Росії звезли людей на акцію нібито скорботи про загиблих на Донбасі

Його заявниками виступили рух «Матері Росії» і «Національна батьківська асоціація», також у марші повинні були взяти участь представники "Єдиної Росії", активісти «Народного фронту» і депутати Держдуми, які представляють провладні "системні опозиційні фракції", - ЛДПР, КПРФ і «Справедливу Росію», повідомляє Дождь.

Офіційно це мітинг скорботи, приводом для якого послужило виявлення масових поховань під Донецьком.

Читайте такожРосійські ЗМІ "провели" масові мітинги в шести містах УкраїниТому центром акції став пам'ятник «Трагедія народів» роботи Зураба Церетелі, який був встановлений на поклонній горі в 1997 році в пам'ять про жертв нацистського геноциду у другій світовій війні.

Однак справжню мету акції заявив депутат Держдуми від «Справедливої Росії» Михайло Ємельянов, - це підтримка "народу Донбасу в боротьбі за незалежність".

Водій одного з автобусів розповів в ефірі каналу, що учасників акції скорботи за загиблими в Донбасі, яка почалася в 19:00 на Поклонній горі в Москві, організовано на неї привезли. Організатором поїздки, за його словами, імовірно є «Матері Росії».

«Щось говорив старший мені, чи "Матері" (Всеросійський громадський рух «Матері Росії», головою якого є сенатор Валентина Петренко - ред.), чи ще щось. Я точно не знаю», - повідомив водій у відповідь на питання про те, хто був організатором цієї поїздки.