Пропаганда РФ залишила далеко позаду фашистську та радянську - Геращенко про масові поховання на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Наша армія та Національна гвардія не займаються розстрілами місцевих мешканців. І ті тіла загиблих, які нібито поховані в могилі, ми вважаємо, що, швидше за все, це тіла наших бійців, яких було вбито (терористами та російськими військовими) внаслідок Іловайського котла. Могли зібрати ці тіла, засипати землею, поставити якісь таблички і з цього влаштувати масові поховання, користуючись тим, що тіла, які піддались термічним опікам після установок «Град» тощо, просто неможливо упізнати. Або ж це можуть бути місцеві мешканці, які загинули при обстрілі бойовиками житлових кварталів, тому вони користуються тим, що немає можливості це перевірити», - сказав він.

Читайте такожНа Донеччині знайшли три масові поховання - ОБСЄГеращенко також назвав відвертою брехнею розповсюджену у російських ЗМІ інформацію про те, що подібні поховання – справа рук українських військових.

«Це відверта російська пропаганда і брехня про те, що після відступу наших сил з деяких районів Донецької області знаходять ніби масові поховання мирних громадян, яких катували, над якими знущались українські «карателі». Хочу сказати, що подібного роду заяви є відвертою брехнею російської пропагандистської машини, яка зараз знайшла собі нову роботу після так званого перемир’я і намагається скомпрометувати українську владу, українську армію, Національну гвардію в очах європейського та світового суспільства… У своїй нахабності та мерзотності російська пропаганда залишила позаду фашистську та радянську пропаганди, але думаю, що ми будемо з цим боротись словами правди та справжніми фактами, які в результаті, я думаю, колись ляжуть в основу міжнародного трибуналу над злочинцями російського режим», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, під Донецьком виявлено масове поховання з табличкою ”Загинули за путінську брехню”. Жителі селища Нижня Кринка, яке раніше обстріляли бойовики, в Донецькій області, показали спостерігачам ОБСЄ таке стихійне поховання. Скільки людей там поховано, наразі не відомо. Про те, ким встановлена ця табличка, невідомо, як, власне, невідомо, і хто похований у цій могилі.