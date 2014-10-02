Румунська поліція обшукала 23 офіси компанії "Лукойлу"

Про це пише Європейська правда з посиланням на Romania-insider.

За словами прокурора Плоєшті (місто в Румунії, в якому знаходиться завод Лукойл - ред.), у 23 офісах НПЗ Petrotel, 97,1% акцій якого належить "Лукойл", пройшли масові обшуки. Прокуратура країни вилучила низку бухгалтерських документів компанії.

"На даному етапі розслідування, втрати від ухиляння від сплати податків і відмивання грошей оцінюються в 1,03 млрд леїв (230 млн євро)", - заявив прокурор Плоєшті.

Читайте такожРумунія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і МолдовиВін також додав, що інформацію про злочин слідчі отримали від служби розвідки Румунії.

Зазначимо, що Лукойл Petrotel, компанія, яка керує одним з ключових нафтопереробних заводів в Румунії, є однією з 10 найбільш великих місцевих компаній за обсягами реалізації. У минулому році продажі склали 1.25 млрд. євро.