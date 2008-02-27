У Великій Британії стався найсильніший землетрус за останні 24 роки

У Великій Британії сьогодні вночі стався найсильніший землетрус за останні 24 роки.

Як передає ІТАР-ТАРС, його магнітуда, згідно з даними Британського геологічного дослідницького центру, становила 5,3.

Вогнище землетрусу знаходилося біля приморського міста Грімсбі на північному сході Англії.

На даний момент відомо, що єдиним постраждалим від стихії став немолодий житель містечка Уомбуелл у графстві Саут-Йоркшир. Він дістав травми в результаті обвалення димаря і його доставлено до окружного госпіталю, розташованому в місті Барнсбі.