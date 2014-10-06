Кадиров обіцяє знищити причетних до теракту в Грозному

Він також висловив співчуття рідним і близьким загиблих, повідомляє Лента.ру.

«Ці шайтани показали своє справжнє обличчя. Ми їм покажемо, що вони не повинні існувати на цій землі. Всі причетні до цього вибуху будуть знайдені і знищені», - заявив Кадиров.

Поліцейські ціною своїх життів запобігли теракту, який міг призвести до численних жертв серед тих, хто прийшов на святкування Дня міста, зазначив глава Чечні.

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За фактом вибуху в Грозному Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтями «Замах на життя співробітників правоохоронних органів» і «Незаконний обіг зброї».

Нагадаємо, що п'ять поліцейських загинули, 12 постраждали в результаті теракту на День міста в Грозному.