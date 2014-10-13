У Росії почали штрафувати за використання аматорських БПЛА з камерами

Про це повідомляє прес-служба Західно-Сибірської транспортної прокуратури.

У липні цього року в районі житлової забудови в Красноярську на висоті не менше 25 метрів росіянин підняв в повітря дистанційно керований (безпілотний) мультікоптер - радіокерований вертоліт DJI-phantom розмірами близько 0,5мХ0,5м.

Згідно з вимогами законодавства РФ використання безпілотних літальних апаратів в цій зоні повітряного простору може здійснюватися тільки з дозволу органів управління повітряним рухом.

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Однак красноярец, який піднімав у повітря вертоліт, не надав органам план польоту свого повітряного судна і не отримав необхідного дозволу на використання повітряного простору. На думку прокуратури, це «створювало загрозу безпеці руху повітряних суден, могло призвести до заподіяння шкоди здоров'ю і майну оточуючих осіб».

Ухвалою Єнісейського транспортного прокурора правопорушник росіянин притягнутий до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.11.4 КоАП РФ (порушення правил використання повітряного простору). Йому призначено штраф у розмірі 3 тисячі рублів.