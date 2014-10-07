На день народження українці побажали Путіну не повернутися з тайги
62 роки тому народилася людина, що перетворила відверту брехню в повсякденну реальність найбільшої у світі за територією країни.
Президент РФ Володимир Путін сьогодні святкує 62-й день народження. За даними прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, він узяв вихідний і полетів святкувати в тайгу. Наскільки це відповідає істині, невідомо.
Російський президент, який перебуває при владі вже 15 років, показав світу небувалі масштаби брехні у зовнішній і внутрішній політиці. Завдяки йому та його апарату кожен росіянин знає, що в Україні в лютому стався збройний державний переворот, а адмінбудівлі на Донбасі захоплювали з автоматами Калашникова в руках мирні мітингувальники.
Згідно з дивною логікою Путіна, в березні в Криму не було російських військовослужбовців, проте потім виявилося, що вони були. Російські військові стали за спини жінок і дітей, щоб їх захистити, а російські нацисти їдуть на Донбас боротись з українським фашизмом. Російських військ на Донбасі немає, а якщо і є, то це - добровольці, які взяли відпустку, систематично і безкарно порушуючи статут. При цьому загиблих серед них немає, а якщо і є, то з їхніх могил загадково зникають таблички і вінки.
Читайте такожІталійські ЗМІ: Путін заявив Баррозу, що візьме Київ "за два тижні"Завдяки Путіну багато росіян вірять, що продуктові санкції проти Росії ввели країни Заходу, а НАТО, з яким він відчайдушно боровся, істотно збільшує військовий бюджет. Завдяки йому ж головним критерієм політичної опозиції стала повна згода з владою, а війна визнана головним засобом досягнення миру.
З подачі російського президента кадри вибуху ракети на Байконурі перетворюються на обстріли Макіївки, а кадри з Сирії та Дагестану перетворюються на зйомки з України.
За останні місяці Володимир Жириновський, виступаючи в окупованому Криму, запропонував зробити президента країни царем, а в російську Думу внесли законопроект про відзначення на державному рівні дня народження Путіна.
Українці і росіяни з ентузіазмом приєдналися до привітань російському президентові, бажаючи йому, зокрема, не повернутися з тайги.
Тайга, Путіна заблуди!
- В'язаний Твітер (@twitted_knitter) October 7, 2014
Бажаю досягти мети 60/60 - $60 за барель нафти, 60 рублів за долар! #СДнемРожденияХуйло
- Sergii Vashchyshchuk (@SWNiko) October 7, 2014
#СДнемРожденияХуйло Не буду нічого бажати особливо. Просто #ПутинЗаблудисьНахуй або здохни будь ласка pic.twitter.com/HIQ5oNmjxV
- Rovenki - Ukraine (@Rovenki_UA) October 7, 2014
Володимир #Путін пішов у тайгу святкувати свій День народження http://t.co/wj6svHV9IGpic.twitter.com/WusvV7qjDX
- Актуально (@AktualnoRu) October 7, 2014
Думаю Хуйло поїхав в тайгу до якогось шамана. Хіба це жарт - стільки людей щиро бажають йому смерті! #СДнемРожденияХуйло
- BatCat (@inne_ss) October 7, 2014
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Вперше в житті президент Росії,був проклятий 47 мільйонною державою) #СДнемРожденияХуйло#ПутинДолженСдохнуть "
- Patriot (@Odessa_Patriot) October 7, 2014
Раку простати тобі, Володя! #СднемРожденияХуйло#ЗднемНародженняХуйло
— me (@roman_io) October 7, 2014
#СДнемРожденияХуйло и #ПутинДолженСдохнуть RT @83Mira: Песков,ты Брут?:))) pic.twitter.com/tD4QVwvWN6
— NOdistrustful (@DistMist) October 7, 2014
надеемся с последним #СДнемРожденияХуйлоpic.twitter.com/co7BfjKVfL
— Паша (@Pashakot) October 6, 2014
Хуйло, тебя заждались в аду! Поторописька! #СДнемРожденияХуйлоpic.twitter.com/Bhxxa09m6F
— Ludmila (@midalunga) October 6, 2014
#СДнемРожденияХуйло#HappyBirthdayHuylopic.twitter.com/LgKdoutXfz
— рю мураками (@demonqwerty2008) October 6, 2014