На день народження українці побажали Путіну не повернутися з тайги

Президент РФ Володимир Путін сьогодні святкує 62-й день народження. За даними прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, він узяв вихідний і полетів святкувати в тайгу. Наскільки це відповідає істині, невідомо.

Російський президент, який перебуває при владі вже 15 років, показав світу небувалі масштаби брехні у зовнішній і внутрішній політиці. Завдяки йому та його апарату кожен росіянин знає, що в Україні в лютому стався збройний державний переворот, а адмінбудівлі на Донбасі захоплювали з автоматами Калашникова в руках мирні мітингувальники.

Згідно з дивною логікою Путіна, в березні в Криму не було російських військовослужбовців, проте потім виявилося, що вони були. Російські військові стали за спини жінок і дітей, щоб їх захистити, а російські нацисти їдуть на Донбас боротись з українським фашизмом. Російських військ на Донбасі немає, а якщо і є, то це - добровольці, які взяли відпустку, систематично і безкарно порушуючи статут. При цьому загиблих серед них немає, а якщо і є, то з їхніх могил загадково зникають таблички і вінки.

Читайте такожІталійські ЗМІ: Путін заявив Баррозу, що візьме Київ "за два тижні"Завдяки Путіну багато росіян вірять, що продуктові санкції проти Росії ввели країни Заходу, а НАТО, з яким він відчайдушно боровся, істотно збільшує військовий бюджет. Завдяки йому ж головним критерієм політичної опозиції стала повна згода з владою, а війна визнана головним засобом досягнення миру.

З подачі російського президента кадри вибуху ракети на Байконурі перетворюються на обстріли Макіївки, а кадри з Сирії та Дагестану перетворюються на зйомки з України.

За останні місяці Володимир Жириновський, виступаючи в окупованому Криму, запропонував зробити президента країни царем, а в російську Думу внесли законопроект про відзначення на державному рівні дня народження Путіна.

Українці і росіяни з ентузіазмом приєдналися до привітань російському президентові, бажаючи йому, зокрема, не повернутися з тайги.

Тайга, Путіна заблуди! - В'язаний Твітер (@twitted_knitter) October 7, 2014

Бажаю досягти мети 60/60 - $60 за барель нафти, 60 рублів за долар! #СДнемРожденияХуйло - Sergii Vashchyshchuk (@SWNiko) October 7, 2014

#СДнемРожденияХуйло Не буду нічого бажати особливо. Просто #ПутинЗаблудисьНахуй або здохни будь ласка pic.twitter.com/HIQ5oNmjxV - Rovenki - Ukraine (@Rovenki_UA) October 7, 2014

Думаю Хуйло поїхав в тайгу до якогось шамана. Хіба це жарт - стільки людей щиро бажають йому смерті! #СДнемРожденияХуйло - BatCat (@inne_ss) October 7, 2014

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