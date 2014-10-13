Оголошений лауреат Нобелівської премії з економіки
14:18, 13 жовтня 2014Світ
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Лауреатом Нобелівської премії з економіки став Жан Тіроль за його аналіз "ринкової влади" та контролю над нею.
Присуджена Нобелівська премія по економіці / фото smithsonianmag.com
Про це в Стокгольмі повідомила Королівська шведська академія наук, передають РИА Новости.
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Нобелівська премія по економіці заснована в 1968 році Банком Швеції в пам'ять про Альфреда Нобеля. Вона є найпрестижнішою премією в галузі економіки.
Нобелівську премію з економіки отримав француз
Сам Альфред Нобель заповідав в кінці XIX століття 5 нагород - з фізіології або медицини, фізики, хімії, літератури і за зміцнення миру. Імена їх власників стали відомі в Стокгольмі і Осло минулого тижня. Премія з економіки була створена пізніше в 1968 році і за грошову винагороду володарів цієї нагороди відповідає шведський держбанк.
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