Японію атакував потужний тайфун "Вонфон"

Про це повідомляє ТСН.

Через стихію у місті Сідзуока одного чоловіка просто на очах у інших змило хвилею, його вважають зниклим без вісти. Ще п'ять десятків людей поранено, п'ятсот тисяч – евакуйовано.

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Також скасували 400 авіарейсів, було перервано поромне сполучення та рух потягів на острові Кюсю, вокзали та аеропорти переповнені. Водночас влада попереджає про небезпеку зсувів та повеней.