Японію атакував потужний тайфун "Вонфон"
20:18, 13 жовтня 2014Світ
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Японією пронісся потужний тайфун "Вонфон".
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.
Через стихію у місті Сідзуока одного чоловіка просто на очах у інших змило хвилею, його вважають зниклим без вісти. Ще п'ять десятків людей поранено, п'ятсот тисяч – евакуйовано.
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Японією пронісся потужний тайфун "Вонфон"
Також скасували 400 авіарейсів, було перервано поромне сполучення та рух потягів на острові Кюсю, вокзали та аеропорти переповнені. Водночас влада попереджає про небезпеку зсувів та повеней.
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