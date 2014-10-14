Через страх «проукраїнських виступів» в Баку скасували концерт Макаревича

Про це Макаревич написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Маразм міцнішає. Місто Баку скасувло концерт «Оркестру креольського Танго» під приводом, що він може викликати «проукраїнські виступи», - розповів музикант.

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За словами Макаревича, виступи колективу «не викликали ніяких «проукраїнських виступів» ні в Росії, ні в Білорусі, ні в Латвії, ні в Молдові, ні в Америці».

«Ну що ж, панове бакинці – самі вибачайтеся перед вашими глядачами, які купили квитки і постарайтеся при цьому не брехати. Я ваших вибачень не приймаю», - зазначив музикант.