Ліхтенштейн приєднався до Шенгенської зони

Князівство Ліхтенштейн, Європейській Союз та Швейцарська конфедерація підписали сьогодні протоколи про приєднання Ліхтенштейну до Шенгенської зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, приєднання Ліхтенштейну до Шенгенської зони відбудеться на тих же умовах, що і приєднання Швейцарії.

Разом з протоколом про приєднання до Шенгенської зони, Ліхтенштейн підписав також протокол про приєднання до Дублінської угоди, яка чітко визначає процедуру подання запиту про отримання притулку, що можливо зробити лише в одній країні-члені угоди, а також передбачає створення бази даних відбитків пальців тих осіб, що подали запити про отримання притулку.

Ліхтенштейн має протягом 18 місяців здійснити необхідні процедури для переходу до умов праці відповідно з правилами Шенгенської зони. Сьогоднішнє рішення має також бути ратифіковане країнами-учасницями Шенгенської угоди.

На сьогодні до Шенгенської зони входять 22 країни ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Польща, Мальта. До Шенгенської зони також належать Ісландія і Норвегія. Цього року до Шенгенської зони планує приєднатися Швейцарія.