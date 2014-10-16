Путін погрожує США "ядерним розладом"

Про це він напередодні офіційного візиту в Белград заявив в інтерв'ю сербській газеті «Політика», повідомляє РБК

Путін заявив, що сподівається, що США «згадають, чим загрожує розлад між великими ядерними державами для стратегічної стабільності» і перестануть намагатися «шантажувати Росію».

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З інтерв'ю Путіна випливає, що ворожість Вашингтона складається з секторальних санкцій проти Росії, а також того факту, що президент США Барак Обама назвав загрозу з боку Росії найнебезпечнішою після лихоманки Ебола.