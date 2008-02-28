Саміт Ради Росія-НАТО відбудеться в квітні в Бухаресті, повідомив департамент інформації і преси МЗС РФ за підсумками зустрічі заступника міністра закордонних справ Росії Олександра Грушка із заступником генсека НАТО Мартіном Ердманном у Москві.

"Були детально розглянуті основні питання взаємин Росії та НАТО в контексті підготовки до призначеного на квітень поточного року саміту Ради Росія-НАТО в Бухаресті", - йдеться в документі.

У відвертому ключі сторони обмінялися думками і з проблемних питань відносин між Росією і НАТО, зокрема, щодо ситуації навколо ДЗЗСЄ, планів розміщення в Європі третього позиційного району ПРО США та їх можливому поєднанню із зусиллями в галузі ПРО самого альянсу, а також його політики "відкритих дверей".

"З огляду на напружену ситуацію в Косово після оголошення незалежності краю з російського боку було акцентовано увагу на необхідності неухильного дотримання Силами для Косова свого мандата, визначеного в резолюції 1244 СБ ООН", - зазначає МЗС.

Довідка. 2-4 квітня в Бухаресті проходитиме Саміт НАТО. Імовірно, до порядку денного саміту НАТО в Бухаресті будуть включені питання можливого розширення, погрози і виклики, що стоять перед Альянсом, такі як захист кібернетичних систем і енергобезпека, операції НАТО в Афганістані і Косово. Ймовірно, що кандидатом в члени НАТО стане Хорватія, яка вже провела відповідні переговори і одночасно є кандидатом в члени ЄС.