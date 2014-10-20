Литва посилила контроль на кордоні

Про це повідомив прем'єр-міністр Литви Альгірдас Буткявічюс, передає Delfi. "Посилений контроль на кордоні як з Калінінградською областю, так і з Білоруссю. Якщо говорити про кораблі, то вони також дуже жорстко контролюються", - сказав прем'єр.

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У той же час, він спростував припущення про те, що іноземний підводний човен, помічений у водах біля Стокгольмського архіпелагу, несе якусь загрозу для Литви.

"Сусіди інформують нас досить оперативно, є угоди з іншими країнами про швидкий обмін інформацією в разі, якщо відбуваються події, подібні, що зараз мають місце біля берегів Швеції", - зазначив Альгірдас Буткявічюс.