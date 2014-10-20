Шведський флот третю добу шукає російський підводний човен біля своїх берегів (хроніка)

У центральній і південній частині Стокгольмського архіпелагу вже четвертий день триває військово-морська операція з пошуку невідомого підводного човна.

Самі шведські військові характеризують її як операцію зі збору інформації щодо "ймовірної підводної активності іноземної держави в територіальних водах Швеції".

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Передбачається, що ним може бути російський підводний човен, який зазнає аварії, повідомляє tjournal.ru.

Нагадаємо, 16 жовтня, в четвер, в районі 22:00 за місцевим часом військові станції шведського міністерства оборони повідомили про «підозрілі» радіопереговори, зафіксовані у територіальних водах Швеції в районі Стокгольмського архіпелагу.

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Як стало відомо пізніше, переговори велися російською мовою, на частотах, які зазвичай використовуються російськими військовими в надзвичайних ситуаціях.

На наступний день, 17 жовтня, у першій половині дня шведській розвідці вдалося встановити джерело перехопленого раніше сигналу. Ним виявився «невідомий підводний об'єкт». Близько полудня військово-морський флот Швеції приступив до пошукової операції в архіпелазі.

Приблизно о 16:00 за місцевим часом один з рибалок в районі Канхольмс-фіорду в 50 кілометрах від Стокгольма стає свідком пересування декількох військових кораблів, а також підрозділів берегової охорони. Риблка також повідомляє одній з газет про присутність у зоні передбачуваної операції авіації.

Через півгодини представник міністерства оборони Швеції на спеціальній прес-конференції підтвердив початок пошукової операції в Стокгольмському архіпелазі. У Міноборони заявили про використання «кораблів, вертольотів і декількох наземних підрозділів загальною чисельністю близько 200 чоловік.

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Офіційна версія подій до того моменту свідчить, що спочатку про дивні сигнали в територіальних водах військові дізналися «з достовірного джерела», а самі сигнали виходили від «іноземного підводного об'єкта».

Якій країні може належати цей об'єкт, шведські військові уточнити відмовилися, пославшись на недостатність аналітичних даних. Також не було підтверджено, чи йдеться про підводний човен або якесь інше судно.

18 жовтня, в суботу, операція в районі Канхольмс-Фіорду продовжується протягом всієї ночі і ранку. Газеті Svenska Dagbladet вдається отримати інформацію про нове радіоперехоплення шведських військових.

На цей раз мова йде про зашифрований сигнал від об'єкта, що «зазнає аварії». Тип об'єкта залишається невідомим. Нові дані вказують лише на те, що сигнал передавався на приймач, розташований в Калінінграді. Поблизу Калінінграда розміщується база російського Балтійського флоту.

Пошукова операція продовжилася і вранці в неділю, 19 жовтня. У той же час у ЗМІ і соціальних мережах вперше з'являється інформація про те, що «невідомий підводний об'єкт» дійсно є російським підводним човном.

За даними шведської преси, підводний човен зафіксували під час підйому з води. Журналісти припустили, що це може бути пов'язано з проблемами при маневруванні судна, яке через аварію виявилося неспроможним залишатися на глибині і потребує допомоги надводного корабля.

Пізніше у цієї версії з'явилося ще одне підтвердження: в районі Стокгольмського архіпелагу зафіксували «переміщення» російського нафтового танкера NS Concord.

Танкер, що належить компанії Novo Ship, повинен був пройти шлях під ліберійським прапором з Санкт-Петербурга в Данію. Однак судно несподівано змінило маршрут, почавши дивні переміщення поблизу від Канхольмс-Фіорду. Карта переміщень NS Concord була опублікована в Twitter.

Близько 11 годин ранку за московським часом представник Міністерства оборони РФ виступив з офіційною заявою, підкресливши, що «ніяких позаштатних і аварійних ситуацій з російськими військовими кораблями не було і немає». За інформацією відомства, в даний час «всі підводні човни та надводні кораблі ВМФ Росії виконують завдання в акваторіях Світового океану у відповідності з планом».

Пізніше стало відомо, що в районі Стокгольмського архіпелагу в ніч на суботу вийшов російський корабель «Професор Логачов». Про це повідомили шведські і фінські ЗМІ.

Судно призначене для геологічної зйомки морського дна і глибоководних зон океану, а також використовується для розвідки корисних копалин, пошуку і обстеження різних підводних об'єктів.

З якою метою «Професор Логачов» прямує до берегів Швеції поки невідомо. У документах судна в якості порту призначення указаниспанский місто Лас-Пальмас.

За припущеннями ЗМІ, корабель може бути використаний для допомоги зниклому російському підводному човну поряд з уже виявленими раніше близько Канхольмс-Фіорду нафтовим танкером NS Concord.

Представники Міністерства оборони Швеції анонсували проведення прес-конференції за підсумками чергового дня пошукової операції. Конференція розпочалася о 21:00 по Москві 19 жовтня.

В ході спілкування з пресою представник Міноборони Швеції заявив наступне:

- відомство володіє достовірною інформацією про наявність «підозрілої іноземної активності» біля берегів країни;

- в даний час військові не можуть ні підтвердити, ні спростувати повідомлення ЗМІ про те, що джерелом цієї активності є російський підводний човен;

- збройні сили Швеції «не бачили і не чули» в зоні Стокгольмського архіпелагу ніяких потопаючих російський підводних човнів (мова в заяві йшла саме про потопаючі човни - прим. ред.);

- у той же час частина інформації поки не може бути розкрита громадськості через побоювання за безпеку джерел, її надали;

- станом на вечір 19 жовтня шведська пошукова операція носить виключно «розвідувальний характер»;

- надалі операція буде продовжена і при певних умовах може стати військовою, з застосуванням «відкритого протичовнового вогню».

На презентації також були показані два секретних знімки Міністерства оборони.

На першому зображенні відзначені ділянки «іноземної активності», про які говорилося раніше.

Інший знімок - перше (надійшло в четвер, 16 жовтня) свідоцтво присутності іноземного об'єкта в територіальних водах Швеції. За словами представника Міноборони, його можна розгледіти на тлі фотографії. Більш якісну і детальну версію знімка пресі пообіцяли надати пізніше.

Сьогодні, 20 жовтня, джерело в російському міністерстві оборони повідомило, що об'єкт, який шукають шведські військові, може виявитися нідерландським підводним човном.

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За даними представника відомства, йдеться про голландський дизель-електричний підводний човен Bruinvis, що займається виконанням практичних завдань в Стокгольмському архіпелазі.

Як уточнило джерело в Міноборони, човен до останнього часу базувався в Талліні, проте минулого тижня розпочав перехід на одну з військово-морських баз Нідерландів.